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Владелец «Ман Сити» инвестировал в клуб £ 100 млн после обвинительного вердикта — City AM

Владелец «Ман Сити» инвестировал в клуб £ 100 млн после обвинительного вердикта — City AM
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Владелец «Манчестер Сити» и холдинга City Football Group (CFG) шейх Мансур ибн Заид Аль Нахайян подтвердил долгосрочную преданность спортивному проекту и инвестировал в него дополнительные £ 100 млн (около € 115 млн), несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства с английской Премьер-лигой. Об этом сообщает британское деловое издание City A.M.

По информации издания со ссылкой на данные британской Регистрационной