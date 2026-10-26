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Защитник «Зенита» Роберт Ренан попал в серьёзное ДТП в Бразилии

Защитник «Зенита» Роберт Ренан попал в серьёзное ДТП в Бразилии
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Бразильский защитник санкт-петербургского «Зенита» Роберт Ренан, выступающий на правах аренды за «Васко да Гама», попал в серьёзное дорожно-транспортное происшествие у себя на родине. Об инциденте футболист сообщил в социальных сетях.

Авария произошла сегодня утром в Бразилии. Автомобиль 23-летнего защитника потерял управление, вылетел с дороги, перевернулся на крышу и на высокой скорости врезался в дерево на обочине.

В результате удара транспортное средство получило фатальные повреждения кузова и восстановлению не подлежит. Сам футболист чудом избежал травм и повреждений. После случившегося Ренан опубликовал видеозапись с места происшествия, в которой поблагодарил бога за спасение жизни.

Напомним, права на футболиста принадлежат санкт-петербургскому «Зениту», в которы