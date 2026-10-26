Юрий Гаврилов: Мбаппе заслуживает получить «Золотой мяч»

Бывший игрок московского «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением, кто должен получить «Золотой мяч». По мнению Гаврилова, победителем должен стать Килиан Мбаппе из мадридского «Реала».

«Трудно сказать, кто выиграет «Золотой мяч». Все претенденты по-своему разноплановые. Мбаппе — одно, Ямаль — другое. Я бы оценивал, какой у игрока коэффициент полезного действия, что футболист делает больше для команды. Не берусь судить, кто получит эту награду. Надо высчитывать, кто сколько забил, и не только. Думаю, что Мбаппе заслуживает «Золотой мяч», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.