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Евгений Латышонок: Сафонов может побороться за приз лучшему вратарю года

Евгений Латышонок: Сафонов может побороться за приз лучшему вратарю года
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Вратарь «Балтики» Евгений Латышонок оценил шансы стража ворот «ПСЖ» и сборной России Матвея Сафонова выиграть звание лучшего голкипера 2026 года.

— Матвей Сафонов номинирован на награду лучшему вратарю года. Может ли он забрать приз?
— Да, прошлый сезон был хорошим. Мне кажется, он может побороться.

— Кого ещё из вратарей-номинантов выделишь?
— Мне нравится Давид Райя из «Арсенала». Очень качественный вратарь, здорово работает позиционно. Мне и реакция его нравится, и то, как он играет ногами. Да и вообще как он ментально подходит к матчам. Очень качественный вратарь, — сказал Латышонок в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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