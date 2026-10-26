Результаты матчей Первой лиги — 2026/2027 на 26 октября

В понедельник, 26 октября, состоялся заключительный матч 15-го тура Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги на 26 октября:

«Шинник» — «Спартак» Кострома — 2:1.

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Нижний Новгород», набравший 40 очков после 15 туров. На второй строчке – «Сочи», у которого 32 очка. В группе лидеров также находятся московское «Торпедо», екатеринбургский «Урал» (по 28), костромской «Спартак» и «Велес» (по 27). Замыкают турнирную таблицу нижнекамский «Нефтехимик» (13), «СКА-Хабаровск» и ивановский «Текстильщик» (по 10).