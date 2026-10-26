Результаты матчей 15-го тура Первой лиги сезона-2026/2027

В понедельник, 26 октября, завершился 15-й тур Лиги Pari сезона-2026/2027. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами тура.

Результаты матчей 15-го тура Первой лиги:

Пятница, 23 октября:

«Торпедо» — «Ротор» — 1:1.

Суббота, 24 октября:

«СКА Хабаровск» — «Енисей» — 3:0;

«Уфа» — «Нижний Новгород» — 0:1;

«Текстильщик» — «Сочи» — 1:3;

«Арсенал Тула» — «КАМАЗ» — 4:3.

Воскресенье, 25 октября:

«Челябинск» — «Урал» — 1:3;

«Волга» — «Велес» — 1:0;

«Нефтехимик» — «Ленинградец» — 1:1.

Понедельник, 26 октября:

«Шинник» — «Спартак» Кострома — 2:1.

На данный момент турнирную таблицу Первой лиги возглавляет «Нижний Новгород», набравший 40 очков после 15 туров. На второй строчке – «Сочи», у которого 32 очка. В группе лидеров также находятся московское «Торпедо», екатеринбургский «Урал» (по 28), костромской «Спартак» и «Велес» (по 27). Замыкают турнирную таблицу нижнекамский «Нефтехимик» (13), «СКА-Хабаровск» и ивановский «Текстильщик» (по 10).