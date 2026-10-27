«Настоящий пример для подражания». Член совета «Баварии» Румменигге — о Гарри Кейне

Член наблюдательного совета «Баварии» Карл‑Хайнц Румменигге высоко оценил победу нападающего мюнхенского клуба Гарри Кейна в борьбе за «Золотой мяч». 26 октября 33‑летний англичанин впервые в карьере стал обладателем престижной индивидуальной награды, опередив Килиана Мбаппе из «Реала» и Ламина Ямаля из «Барселоны».

«Гарри Кейн — абсолютно заслуженный обладатель «Золотого мяча». И не только потому, что провёл выдающийся сезон, но и потому, что олицетворяет собой то, что становится всё более редким в спорте и в нашем обществе, — настоящий пример для подражания. Эта награда — также большой успех для «Баварии»: Гарри доказал, что даже в современном