Аршавин определил сильнейшие качества Алексея Батракова

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о хавбеке турецкого «Галатасарая» Алексее Батракове. За стамбульцев российский футболист выступает с лета этого года. Ранее он играл за «Локомотив».

— Андрей Сергеевич, а какие уникальные качества есть у Батракова, за которые его...

— Голова. Это самое сильное его качество. Второе — техника, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале FONBET.

По состоянию на сегодняшний день «Галатасарай» занимает первое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Стамбульцы набрали 22 очка после девяти матчей. В таблице общего этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» располагается на 23-й строчке.