15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Аршавин определил сильнейшие качества Алексея Батракова

Аршавин определил сильнейшие качества Алексея Батракова
Комментарии

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» и «Арсенала» Андрей Аршавин высказался о хавбеке турецкого «Галатасарая» Алексее Батракове. За стамбульцев российский футболист выступает с лета этого года. Ранее он играл за «Локомотив».

— Андрей Сергеевич, а какие уникальные качества есть у Батракова, за которые его...
— Голова. Это самое сильное его качество. Второе — техника, — сказал Аршавин в выпуске на YouTube-канале FONBET.

По состоянию на сегодняшний день «Галатасарай» занимает первое место в турнирной таблице турецкой Суперлиги. Стамбульцы набрали 22 очка после девяти матчей. В таблице общего этапа Лиги чемпионов «Галатасарай» располагается на 23-й строчке.

Материалы по теме
Фабрицио Романо рассказал, что европейские топ-клубы проявляют интерес к Батракову
<