«Не срослось». Вратарь «Краснодара» Агкацев — об интересе «Ювентуса»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев подтвердил, что летом итальянский «Ювентус» проявлял к нему предметный интерес, но трансфер не состоялся.

— Стас, летом «Ювентус» к тебе проявлял прямо предметный и конкретный интерес.

— Это всё происходило в отпуске. Достаточно тяжёлый сезон у меня получился прошлый, был длинный сезон, было много травм, болезней, вот прямо под конец прямо очень сильно усталость накопилась и физическая, и моральная. Я уехал в отпуск, можно сказать, телефон отключил. Представители, которые общались, ну, представляли мои интересы, они сводку новостей мне периодически доносили. И я старался просто очень сильно в это не погружатьс