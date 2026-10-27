Вратарь «Краснодара» Агкацев: смотрю по телевизору ЛЧ, прямо грустно становится
Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал, что ему грустно из-за невозможности принять участие в розыгрыше Лиги чемпионов в составе российской команды.
– Ты помнишь свой дебют за «Краснодар»?
– Конечно.
– Где это было?
– В Загребе.
– Это была Лига Европы?
– Лига Европы, 1/16 финала, да.
– Скучаешь по еврокубкам?
– Конечно, очень грустно каждый раз вообще поднимать эту тему, потому что вот, знаешь, в голове, вот представь, я понимаю, что мы сейчас могли бы играть, условно, в Лиге чемпионов, [если бы] нас не отстранили, [так как] мы стали чемпионами, потом стали вторыми, это место в Лиге чемпионов. Просто я по телевизору смотрю Лигу чемпионов,