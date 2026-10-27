Мбаппе официально извинился перед китайским народом

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе опубликовал официальное заявление, в котором принёс извинения за свои высказывания, вызвавшие негативную реакцию в Китае.

«Во время недавнего интервью я отреагировал на изображение со своим участием. Мой комментарий был необдуманным, и теперь я понимаю, что он задел многих людей в Китае и в китайских общинах по всему миру.

Прошу прощения у всех, кого расстроили мои слова. Это совершенно не входило в мои намерения. Я испытываю глубокое уважение к китайскому народу и его истории и искренне сожалею о случившемся. Килиан Мбаппе», — говорится в сообщении Мбаппе в социальной сети.

Скандал разгорелся из‑за слов Мбаппе в интервью: футболист назвал смешным мем, где его лицо наложено на образ «какого‑то парня — кажется, китайского диктатора». Предположительно речь шла о Мао Цзэдуне.