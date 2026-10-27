Корреспондент France Football объяснил, почему Кварацхелия не выиграл «Золотой мяч»

Представитель России в жюри France Football на «Золотом мяче» — 2026 Константин Клещёв объяснил, почему вингер «ПСЖ» Хвича Кварацхелия не выиграл самую престижную личную награду.

— У вас ближе всего к тройке — Месси и Кварацхелия.

— Да, они как раз под этой тройкой. Но Хвича не играл на чемпионате мира, а Месси не участвовал в Лиге чемпионов. Нет дополнительного турнира, который, может быть, определил бы их преимущество. При этом Мбаппе не выиграл ни одного трофея, но индивидуальные показатели настолько высоки, что он стал реальным претендентом на победу.

Видел, что коллеги поставили Родри на четвёртое место. С этим выбором трудно спорить — он стал лучшим игроком чемпионата мира. Но индивидуальные показатели у него далеки от подавляющего большинства номинантов. Однако сработало его восприятие как героя чемпионата мира, — сказал Клещёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.