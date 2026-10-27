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Орлов рассказал, какой клуб РПЛ ему сейчас симпатичен, помимо «Зенита»

Орлов рассказал, какой клуб РПЛ ему сейчас симпатичен, помимо «Зенита»
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов признался, что ему симпатична игра «Крыльев Советов» под руководством Сергея Булатова в текущем сезоне.

«Мне очень понравился тренер Булатов и «Крылья Советов». Очень хорошая команда. Ушёл Олейников, Сергеев ушёл. Но я видел кадры такие, что Булатов собирает игроков в кружок, и видно, что они с ним заодно. Такой вот был Садырин в «Зените». Перед тем как стать чемпионом, он вот так вот объединил команду, игроков. И они были единой семьёй. Я не знаю, как долго у «Крыльев» всё это продержится. Пот