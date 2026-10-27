«Уже чуть ли чемодан не собирал». Баринов — о сорвавшемся трансфере в АЕК

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов вспомнил о своём несостоявшемся переходе в греческий АЕК. Сейчас хавбек восстанавливается от полученной травмы колена.

— Смотри, тебе чуть-чуть не хватило, чтобы задать этот тренд отъезда в Турцию. Ты был очень близок от отъезда в Турцию. Жалеешь сейчас, что не получилось?

— Ну я мог уехать и в Турцию, мог и в Грецию.

— Да, я знаю, с Марко разговаривал, он ждал тебя у себя там. Ты бы сейчас в группе Лиги чемпионов феерил. Ну ты вот жалеешь или считаешь, что ещё следующим летом будет шанс?

— Не сказать, что жалею. Но, конечно, я хотел этого. Прямо очень сильно, когда появился вариант с АЕКом. Ну то есть… Я прямо всё, уже чуть ли чемод