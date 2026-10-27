15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Уже чуть ли чемодан не собирал». Баринов — о сорвавшемся трансфере в АЕК

«Уже чуть ли чемодан не собирал». Баринов — о сорвавшемся трансфере в АЕК
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Дмитрий Баринов вспомнил о своём несостоявшемся переходе в греческий АЕК. Сейчас хавбек восстанавливается от полученной травмы колена.

— Смотри, тебе чуть-чуть не хватило, чтобы задать этот тренд отъезда в Турцию. Ты был очень близок от отъезда в Турцию. Жалеешь сейчас, что не получилось?
— Ну я мог уехать и в Турцию, мог и в Грецию.

— Да, я знаю, с Марко разговаривал, он ждал тебя у себя там. Ты бы сейчас в группе Лиги чемпионов феерил. Ну ты вот жалеешь или считаешь, что ещё следующим летом будет шанс?
— Не сказать, что жалею. Но, конечно, я хотел этого. Прямо очень сильно, когда появился вариант с АЕКом. Ну то есть… Я прямо всё, уже чуть ли чемод