Латышонок: в «Балтике» каждый понимает, чего ждать от партнёра. От этого легче

Голкипер «Балтики» Евгений Латышонок рассказал о слаженной работе в обороне и взаимопонимании с партнёрами по команде.

— Слова Талалаева: «Мы избавились от простых ошибок в обороне. Латышонок почувствовал взаимосвязь с игроками». Как сами это ощущаете? Действительно есть комфорт в игре между вратарём и остальной командой?

— Да, все уже адаптировались и привыкли друг к другу. Плюс пауза на сборные положительно сказалась, было много тренировок. Мы привыкли друг к другу, что и демонстрируем в последних матчах – качественно играем в обороне. Каждый понимает, чего ждать от партнёра, и от этого легче, — сказал Латышонок в беседе с коррес