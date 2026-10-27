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«Думал, это шутка». Гурцкая — о Матвее Сафонове в «ПСЖ»

«Думал, это шутка». Гурцкая — о Матвее Сафонове в «ПСЖ»
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Футбольный агент и функционер Тимур Гурцкая высказался о голкипере «ПСЖ» и сборной России Матвее Сафонове, который занял четвёртое место в номинации на награду лучшему вратарю мира по итогам 2026 года.

— Когда Сафонов уезжал, мог подумать, что будет вот так? Честно.
— Когда я услышал про «ПСЖ», я подумал, что это ****** (обманка. — Прим. «Чемпионата»), честно. Я поверить не мог, что «ПСЖ»… Там Доннарумма стоит, в блестящей форме тогда, и что Матвея хотят… И там цена была, по-моему, 20 млн. Думал, честно говоря, что это шутка. И вообще подумать не мог, что у него получится такая карьера, — сказал Гурцкая в выпуске на YouTube-канале FONBET.