Руководство «МЮ» даст Кэррику шанс исправить ситуацию в матче с «Челси» — Джейкобс

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик получит шанс исправить текущую ситуацию и сохранить свой пост, об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в соцсети X.

По информации источника, руководство клуба даст Кэррику время на исправление ситуации, а тренировочный процесс продолжается в обычном режиме.

Кэррик готовит команду к гостевому матчу 9‑го тура АПЛ с «Челси», который состоится в субботу, 31 октября. В клубе ждут от команды достойной реакции на последние неудачи