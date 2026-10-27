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Руководство «МЮ» даст Кэррику шанс исправить ситуацию в матче с «Челси» — Джейкобс

Руководство «МЮ» даст Кэррику шанс исправить ситуацию в матче с «Челси» — Джейкобс
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик получит шанс исправить текущую ситуацию и сохранить свой пост, об этом сообщил журналист Бен Джейкобс в соцсети X.

По информации источника, руководство клуба даст Кэррику время на исправление ситуации, а тренировочный процесс продолжается в обычном режиме.

Кэррик готовит команду к гостевому матчу 9‑го тура АПЛ с «Челси», который состоится в субботу, 31 октября. В клубе ждут от команды достойной реакции на последние неудачи