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Ловчев обозначил единственную проблему «Краснодара»

Ловчев обозначил единственную проблему «Краснодара»
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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев обозначил единственную проблему «Краснодара» в текущем сезоне. Он считает, что команда морально устала от гонки за лидерские позиции.

— Что происходит с «Краснодаром»? Как объясняете их серию без побед?
— Я думаю, что у «Краснодара» проблема только одна. Команда, которая много выигрывает и долго находится наверху, когда‑то устаёт от этого. Знаете, чем «Краснодар» раньше брал? Какой‑то сплочённостью, что ли. И таким желанием проявить себя вместе с Галицким, который создавал всё это не просто ради того, чтобы тратить деньги. И в какой‑то момент команда наедается этим «через не могу». И играть в такие периоды нужно только на классе. А сейчас этого «Краснодару» не хватает, — сказал Ловчев «Матч ТВ».

Напомним, «Краснодар» не побеждает уже в шести матчах Альфа-Банк РПЛ подряд.

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