Агкацев: папа говорит, что в трансляции слышно, как матом ругаюсь, грешу

Вратарь «Краснодара» и сборной России Станислав Агкацев высказался об эмоциях и нецензурной лексике во время матчей. Он заявил, что его некрасивые высказывания иногда слышны в телевизионных трансляциях.

— Ты когда можешь закипеть?

— Вот позавчера в Оренбурге играли, последний раз, когда я закипел, я мяч выбивал, и, знаешь, вот когда подкинул его, чтобы выбить, у меня нападающий из рук выбил его. Я прям закипел (смеётся). Секунд пять, наверное, прямо там…

— А ты что делаешь? Матом ругаешься просто?

— Да. Мне даже папа иногда говорит, типа в трансляции даже слышно бывает иногда. Грешу, — сказал Станислав Агкацев в н