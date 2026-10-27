Константин Клещёв предположил, при каком условии Месси выиграл бы «Золотой мяч» — 2026

Представитель России в жюри France Football на «Золотом мяче» — 2026 Константин Клещёв предположил, при каком условии награду за прошедший год мог бы получить легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси.

«Если бы Аргентина выиграла чемпионат мира, Месси получил бы «Золотой мяч». Вот не сомневаюсь. Может, я бы не проголосовал, но проголосовали бы другие. Победа на чемпионате мира в таком возрасте — признание факта величия этого футболиста в огромном отрыве от всех остальных. Стэнли Мэттьюз 70 лет назад получил «Золотой мяч» в 41 год, но тогда голосовали-то всего 16 человек, и критериев таких жёстких не существовало», — сказал Клещёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.