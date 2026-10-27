Агкацев рассказал о договорённости с Галицким о возможности ухода из «Краснодара»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал о договорённости с владельцем клуба Сергеем Галицким касательно возможного ухода из команды.

— У Сергея Николаевича отдельное внимательное отношение к своим воспитанникам. И он всегда очень чётко понимает каждого воспитанника, когда уезжать, надо ли вообще уезжать. Есть какие-то личные отношения, договорённости, когда может произойти? Какой клуб должен быть? У тебя есть такие договорённости с Галицким?

— Да, есть, конечно. Сергей Николаевич при личных разговорах очень часто мне говорит, что, конечно, он хочет, чтобы я как можно больше и дольше играл в «Краснодаре», но, если придёт предложение и я скажу, что хочу, он пойдёт навстречу и отпустит. Но, опять же, это должен быть клуб, ко