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Агкацев — о возможном уходе из «Краснодара»: надеюсь, зимой или летом будут варианты

Агкацев — о возможном уходе из «Краснодара»: надеюсь, зимой или летом будут варианты
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Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев ответил на вопрос о возможном уходе из южного клуба. Он выразил надежду, что в одно из ближайших трансферных окон появятся варианты продолжения карьеры за границей.

— Мы можем представить, что ты в какой-то момент по стопам Сперцяна последуешь в Саудовскую Аравию?
— Надеюсь, что либо зимой, либо летом будут ещё какие-нибудь варианты. Но, опять же, нет такого, что я прямо днём и ночью вижу, как я перехожу. Конечно, хочется сделать этот шаг, но, опять же, на сегодняшний день я очень счастлив, что я в «Краснодаре», — сказал Агкацев в новом выпуске на YouTube-канале Nobel.

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