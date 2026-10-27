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Фабрицио Романо ответил, сможет ли Батраков выиграть трофеи с «Галатасараем» в этом сезоне

Фабрицио Романо ответил, сможет ли Батраков выиграть трофеи с «Галатасараем» в этом сезоне
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Известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо ответил на вопрос, сможет ли российский полузащитник Алексей Батраков выиграть трофеи в составе «Галатасарая» по итогам текущего сезона.

— Что ждёт Алексея Батракова? Сможет ли он выиграть что-нибудь в этом сезоне?
— Я думаю, что сможет. Считаю, что эта команда очень хорошая. Это клуб высшего уровня, у них есть нападающий топ-уровня вроде Осимхена. Сам он хороший игрок, поэтому я уверен, что они смогут добиться успехов. Конечно, в Турции дела никогда не бывают простыми, там большая борьба за трофеи, но я думаю, что он может показать очень хорошую игру. Я оптимист [в этом плане], — сказал Романо в видео, которое было опубликовано BETBOOM в социальной сети X.

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