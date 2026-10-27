Дмитрий Сычёв оценил текущую форму Максима Глушенкова

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв заявил, что ему интересно наблюдать за санкт-петербургским «Зенитом», а вингер команды Максим Глушенков находится в потрясающей форме.

«Зенит» по ходу сезона немного лихорадило. Но видно, что команда Семака находит свою игру. Соболев и Глушенков — в потрясающей форме. Интересно наблюдать за ними и за командой», — приводит слова Сычёва «РИА Новости Спорт».

В нынешнем сезоне Альфа-Банк РПЛ 27-летний футболист провёл за «Зенит» 11 матчей и забил 10 мячей. Глушенков во