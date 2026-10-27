Каррагер: Гарри Кейн ни за что не взял бы «Золотой мяч», играя в «Тоттенхэме»

Бывший защитник «Ливерпуля» и сборной Англии Джейми Каррагер считает, что уход форварда Гарри Кейна из «Тоттенхэма» позволил ему бороться за «Золотой мяч». 26 октября 33‑летний англичанин впервые в карьере стал обладателем престижной индивидуальной награды, опередив Килиана Мбаппе из «Реала» и Ламина Ямаля из «Барселоны».

«Это был необходимый шаг. Поначалу мне казалось, что он одержим идеей стать лучшим бомбардиром Премьер‑лиги, но его амбиции шире одного рекорда. Переход дал ему реальный шанс выиграть Лигу чемпионов и всерьёз побороться за «Золотой мяч». Гарри Кейн ни за что не взял бы «Золотой мяч», играя в «Тоттенхэме», – приводит слова Каррагера Sky Sports.

Кейн перешёл из «Тоттенхэма» в «Баварию» летом 2023 года.