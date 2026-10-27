Агкацев — о болезни Галицкого: это удар для нас, воспитанников, он нам как отец

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о владельце и президенте кубанского клуба Сергее Галицком, который несколько лет борется с онкологическим заболеванием.

— Как ты узнал о его болезни?

— Да, наверное, как и все игроки. Когда долго не появлялся на матчах, на тренировках, мы уже начали задумываться, но потом, конечно, он сам уже объявил. Конечно, это как удар для нас был, конкретно для нас, для воспитанников. Он для нас как отец.

— А вот ты ощущаеш