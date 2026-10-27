Президент «Барселоны» Лапорта: убеждён, что в итоге Ямаль завоюет «Золотой мяч»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта высказался о перспективах вингера каталонского клуба Ламина Ямаля в борьбе за «Золотой мяч». На церемонии вручения, которая прошла в понедельник, 26 октября, награду получил нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн.

«Я убеждён, что в итоге Ямаль завоюет «Золотой мяч». Не знаю когда, но он этого заслуживает. На мой взгляд, в этом году он сделал всё необходимое, чтобы его получить, но голосующие приняли другое решение.

Нужно принять это со спортивным достоинством. Надеюсь, это станет для него личной мотивацией — уверен, так и будет. Все его одноклубники помогут ему быстро преодолеть этот непростой момент», — приводит слова Лапорты Mundo Deportivo.