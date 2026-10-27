Россиянин в жюри «Золотого мяча» выразил недоумение признанием Симона вратарём года

Представитель России в жюри France Football на «Золотом мяче» — 2026 Константин Клещёв удивился, что приз лучшему вратарю минувшего года получил Унай Симон из сборной Испании и «Атлетика» Бильбао. Он считает, что награду больше заслуживал другой испанец — Давид Райя из «Арсенала».

«Я очень этому удивился, сам ставил Давида Райю на первое место. Он выдающийся вратарь, провёл потрясающий сезон — «Арсенал» ведь не проиграл в основное время финала Лиги чемпионов. По мне, он заслужил победу больше Симона. Не его беда, что «Атлетик» уровнем ниже остальных, но иногда он сам пропускает дворовые голы. На чемпионате мира де ла Фуэнте доверял ему; получилось — значит, был прав. Но по совокупности для меня Райя выше», — сказал Клещёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.