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Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал о самом ценном совете от Сергея Галицкого

Вратарь «Краснодара» Агкацев рассказал о самом ценном совете от Сергея Галицкого
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Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев рассказал о самом ценном совете от владельца южного клуба Сергея Галицкого. Он сообщил, что Галицкий советует ему получать удовольствие от нынешнего этапа карьеры и жизни.

«Наверное, самый-самый важный и ценный совет от Сергея Николаевича, [это то, что] он мне часто говорит: «Стас, просто получай удовольствие от этого этапа жизни. Ты не представляешь, как жизнь быстро пролетит. Ты молодой, ты получаешь удовольствие от своей работы. И просто дорожи этим моментом и просто проживай прямо каждый эпизод». Вот это прямо ценный для меня совет был»» — сказал Агкацев в новом выпуске на YouTube-канале Nobel.

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