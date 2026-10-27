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«Он добился всего в российском футболе». Дмитрий Баринов — об Артёме Дзюбе

«Он добился всего в российском футболе». Дмитрий Баринов — об Артёме Дзюбе
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Полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Баринов высказался об экс-нападающем «Спартака», «Зенита», «Ростова» и «Акрона» Артёме Дзюбе. Ранее 38-летний Дзюба сообщил, что завершил профессиональную карьеру футболиста.

«Он всего добился в нашем российском футболе. Поэтому если посчитал нужным, что нужно заканчивать, то это его решение. Карьера у него великолепная», — приводит слова Баринова ТАСС.

В составе «Зенита» Дзюба по четыре раза выиграл чемпионат и Суперкубок России, дважды — Кубок страны. Артём является лучшим бомбардиром в ист