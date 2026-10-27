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Факел — Ахмат: стартовые составы команд на матч Кубка России 2026/2027, 27 октября

«Факел» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч Кубка России
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Сегодня, 27 октября 2026 года, состоится матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся воронежский «Факел» и грозненский «Ахмат». Игра состоится на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
27 октября 2026, вторник. 18:00 МСК
Факел
Воронеж
1-й тайм
0 : 0
Ахмат
Грозный

Стали известны стартовые составы команд.

«Факел»: Фролкин, Журавлёв, Эль-Мхассани, Габараев, Юрганов, Ковалёв, Нетф