«Факел» — «Ахмат»: стартовые составы команд на матч Кубка России

Сегодня, 27 октября 2026 года, состоится матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встретятся воронежский «Факел» и грозненский «Ахмат». Игра состоится на стадионе «Факел» в Воронеже. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Факел»: Фролкин, Журавлёв, Эль-Мхассани, Габараев, Юрганов, Ковалёв, Нетф