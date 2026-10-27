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«Вечер, который я никогда не забуду». Кейн — о получении «Золотого мяча»

«Вечер, который я никогда не забуду». Кейн — о получении «Золотого мяча»
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Капитан сборной Англии и нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн поделился эмоциями после завоевания индивидуальной награды «Золотой мяч» 2026 года.

«С чего же мне начать? Это был вечер, который я не забуду никогда в жизни.

Получить награду «Золотой мяч» после года, полного забитых голов, завоёванных трофеев и особенных вех в карьере — это невероятная честь. Огромное спасибо всему тренерскому штабу, персоналу и моим замечательным партнёрам по сборной Англии и «Баварии», а также семье, друзьям и абсолютно каждому, кто поддерживал меня на этом пути. Без вас всех это достижение было бы попросту невозможно.

Спасибо каждому, кто прислал тёплые поздравления или выложил пост в соцсетях — я искренне ценю каждое из них. Это навсегда останется в моей памяти», — написал Кейн в социальной сети X.