Хёнесс: Вирц играл бы за «Баварию» гораздо лучше, чем в «Ливерпуле»

Член наблюдательного совета и почётный президент «Баварии» Ули Хёнес заявил, что полузащитник «Ливерпуля» Флориан Вирц не был интегрирован в команду должным образом. Напомним, мюнхенцы долгое время считались фаворитами в споре за игрока, выступавшего за «Байер», однако он предпочёл перейти в английский клуб.

«Флориан Вирц играл бы за «Баварию» намного лучше, чем в «Ливерпуле». Я смотрю много его матчей. Они вообще не интегрировали его должным образом. В Леверкузене он получал каждый мяч и забивал, а в Ливерпуле он всего лишь один из многих», — приводит слова Хёнеса инсайдер и журналист Фабрицио Романо на своей странице в социальной сети Х.

В текущем сезоне 23-летний футболист провёл 11 встреч во всех турнирах, в которых забил один гол и сделал четыре результативные передачи.