Кварацхелия успешно перенёс операцию после разрыва крестообразной связки

Пресс-служба «ПСЖ» на официальном сайте проинформировала о состоянии здоровья крайнего нападающего Хвичи Кварацхелии, отправившегося в Катар на операцию после разрыва передней крестообразной связки правого колена.

«Хвича Кварацхелия успешно перенёс операцию в связи с разрывом передней крестообразной связки правого колена в больнице в Дохе, Катар. Теперь он начнёт реабилитацию», — написано в заявлении.

Грузинский футболист получил травму во время матча с «Барселоной» (4:2) в 3-м туре общего этапа Лиги чемпионов, который состоялся 20 октября. Кварацхелия покинул поле на 59-й минуте встречи.

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