«Я был близок к слезам». Деле Алли отреагировал на «Золотой мяч» Кейна

Бывший полузащитник лондонского «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли эмоционально отреагировал на завоевание своим многолетним партнёром по команде Гарри Кейном престижной награды «Золотой мяч».

«Никто в мире не заслуживает этой награды больше, чем он. Честно говоря, в этот момент я был просто близок к слезам от счастья за него! Бро, ты вообще знаешь, как тяжело этот парень пашет каждый божий день?

Он заслужил этот приз больше кого бы то ни было. И мне абсолютно плевать на то, кто и что там говорит со стороны», — заявил Алли в эфире трансляции Twitch.

В понедельник, 26 октября, 33-летний капитан сборной Англии и нападающий «Баварии» впервые в профессион