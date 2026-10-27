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Краснодар — Динамо Москва, результат матча 27 октября 2026, счет 2:1, 5-й тур группового этапа Пути РПЛ Кубка России 2026/2027

«Краснодар» победил «Динамо» в матче Кубка России благодаря дублю Воробьёва
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Завершился матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Станиславом Матвеевым (Троицк). Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
27 октября 2026, вторник. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 13'     2:0 Воробьёв – 43'     2:1 Тюкавин – 90+4'    

На пятой минуте нападающий чёрно-зелёных Дмитрий Воробьёв не забил с пенальти. Вратарь «Динамо» Курбан Расулов отразил удар. На 13-й минуте Воробьёв открыл счёт. На 43-й минуте Воробьёв оформил дубль. В компенсированное ко второму тайму время форвард Константин Тюкавин сократил отставание бело-голубых.

После пяти туров в группе B «Динамо» занимает второе место в турнирной табл