«Краснодар» победил «Динамо» в матче Кубка России благодаря дублю Воробьёва

Завершился матч 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором встречались «Краснодар» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Станиславом Матвеевым (Троицк). Встреча закончилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

На пятой минуте нападающий чёрно-зелёных Дмитрий Воробьёв не забил с пенальти. Вратарь «Динамо» Курбан Расулов отразил удар. На 13-й минуте Воробьёв открыл счёт. На 43-й минуте Воробьёв оформил дубль. В компенсированное ко второму тайму время форвард Константин Тюкавин сократил отставание бело-голубых.

После пяти туров в группе B «Динамо» занимает второе место в турнирной табл