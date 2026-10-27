Ямаль — об итогах «Золотого мяча»: спешить некуда, уверен, что мой момент настанет

Вингер каталонской «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал итоги юбилейной церемонии вручения премии «Золотой мяч» 2026 года и выразил уверенность, что в будущем поднимет заветный трофей над головой.

«Всему своё время. Хорошие вещи требуют терпения, и я полностью доверяю тому пути, который выстраиваю шаг за шагом. Спешить абсолютно некуда. Я полон надежды и твёрдой уверенности, что однажды мой момент обязательно настанет.

Поздравляю всех триумфаторов сегодняшнего вечера! Теперь же всё моё внимание возвращается к тому, что имеет первостепенное значение — помогать «Барселоне» снова побеждать», — приводит слова Ямаля Фабрицио Романо в социальной сети X.

Напомним, обладателем «Золотого мяча» 2026 года по версии французского журнала France Football впервые в карьере стал 33-летний английский нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн.