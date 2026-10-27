«Лацио» в большинстве разгромил «Сассуоло» в матче с восемью голами и двумя пенальти

Сегодня, 27 октября, состоялся матч 9-го тура итальянской Серии А сезона-2026/2027, в котором встречались «Сассуоло» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии, Италия. Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

На второй минуте полузащитник «Лацио» Кеннет Тейлор забил первый гол. На седьмой минуте хавбек «Сассуоло» Кристиан Торстведт сравнял счёт. На 13-й минуте нападающий Густав Исаксен вывел римлян вперёд. На 15-й минуте защитник Романо Флориани забил третий мяч гостей.

На 31-й минуте Торстведт получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 43-й минуте форвард Себастьяно Эспозито сократил отставание чёрно-зелёных. На 45+1-й минуте нападающий Маттиа Дзакканьи вернул «Лацио» былое преимущество.

На 50-й минуте Дзакканьи не реализовал 11-метровый удар. На 55-й минуте форвард Тейянни Нослин забил пятый гол римского к