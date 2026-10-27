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Сассуоло — Лацио, результат матча 27 октября 2026 года, счет 2:6, чемпионат Италии 2026/2027

«Лацио» в большинстве разгромил «Сассуоло» в матче с восемью голами и двумя пенальти
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Сегодня, 27 октября, состоялся матч 9-го тура итальянской Серии А сезона-2026/2027, в котором встречались «Сассуоло» и «Лацио». Команды играли на стадионе «Мапей — Читта-дель-Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии, Италия. Встреча завершилась со счётом 6:2 в пользу гостей.

Италия — Серия А . 9-й тур
27 октября 2026, вторник. 20:30 МСК
Сассуоло
Сассуоло
Окончен
2 : 6
Лацио
Рим
0:1 Тейлор – 2'     1:1 Шутало – 7'     1:2 Исаксен – 13'     1:3 Флориани – 16'     2:3 Эспозито – 43'     2:4 Дзакканьи – 45+1'     2:5 Нослин – 56'     2:6 Нослин – 65'    
Удаления: Торстведт – 31' / нет

На второй минуте полузащитник «Лацио» Кеннет Тейлор забил первый гол. На седьмой минуте хавбек «Сассуоло» Кристиан Торстведт сравнял счёт. На 13-й минуте нападающий Густав Исаксен вывел римлян вперёд. На 15-й минуте защитник Романо Флориани забил третий мяч гостей.

На 31-й минуте Торстведт получил прямую красную карточку и оставил свою команду в меньшинстве. На 43-й минуте форвард Себастьяно Эспозито сократил отставание чёрно-зелёных. На 45+1-й минуте нападающий Маттиа Дзакканьи вернул «Лацио» былое преимущество.

На 50-й минуте Дзакканьи не реализовал 11-метровый удар. На 55-й минуте форвард Тейянни Нослин забил пятый гол римского к