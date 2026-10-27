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Луис де ла Фуэнте: Ямаль выиграет много «Золотых мячей». Мы знаем, какой у него потенциал

Луис де ла Фуэнте: Ямаль выиграет много «Золотых мячей». Мы знаем, какой у него потенциал
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте заявил, что вингер национальной команды и «Барселоны» Ламин Ямаль ещё выиграет «Золотой мяч». В понедельник, 27 октября, состоялась церемония вручения награды. Приз получил нападающий «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейн.

«Ламин Ямаль выиграет много «Золотых мячей», много индивидуальных трофеев, но что ещё важнее – он выиграет ещё много командных трофеев. Я знаю, что он ценит их больше.

Ему нужно сохранять спокойствие, потому что мы знаем, кто он, что он собой представляет. Мы знаем, какой у него потенциал, какой он прекрасный футболист и замечательный человек», – приводит слова де ла Фуэнте ESPN.

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