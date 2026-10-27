Глава Ла Лиги Тебас встретился с послом Китая для урегулирования скандала вокруг Мбаппе

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас сообщил, что провёл официальную встречу с послом Китайской народной республики в Испании с целью урегулировать конфликт, вызванный недавними высказываниями нападающего мадридского «Реала» Килиана Мбаппе.

«Сегодня я провёл встречу с послом Китая в Испании, чтобы предметно обсудить ситуацию, возникшую в связи с заявлениями Килиана Мбаппе, и найти решения, которые позволят нам окончательно преодолеть этот эпизод.

В течение последних лет Ла Лига работала рука об руку с китайскими властями, футбольными организациями, аудиовизуальными операторами и бизнесом, способствуя росту испанского чемпионата в регионе и делясь ресурсами для развития китайского футбола. Мы хотим, чтобы наши партнёрские соглашения — особенно стратегический договор с Китайской профессиональной футбольной лигой (CFL) до 2029 года и соглашения с China Media Group (CMG) — продолжали приносить успех.

Наши отношения построены на взаимном уважении и доверии. Наше общее обязательство — продолжать двигаться вместе, чтобы ни один отдельный эпизод не нанёс ущерба достигнутому прогрессу и миллионам китайских болельщиков. Китай был, есть и останется ключевым стратегическим партнёром Ла Лиги», — написал Тебас в социальной сети X.