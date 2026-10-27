Отец Ямаля едва не разбил телефон оператора на глазах у Аршавина после «Золотого мяча»

Отец 19-летнего нападающего «Барселоны» Ламина Ямаля Мунир Насрауи устроил потасовку с оператором российской делегации на улице Лондона сразу после завершения церемонии вручения премии «Золотой мяч». Свидетелем конфликта стал экс-капитан сборной России Андрей Аршавин.

Инцидент произошёл у входа в театр «Лондон Палладиум», где проходил торжественный гала-вечер журнала France Football. Насрауи стоял на улице с сигаретой и держал в руках завоёванный сыном Трофей Копа (приз лучшему молодому игроку мира). В этот момент к нему подошёл российский оператор, чтобы поздравить и снять отца футболиста на видео, однако тот повёл себя агрессивно и едва не выбил смартфон из рук автора съёмки.

После инцидента Аршавин с иронией, но жёстко раскритиковал оператора за назойливое поведение.

«Лучше бы он тебе голову разбил, Сева! Ну так же некрасиво делать. Зачем ты лезешь к людям? Они проиграли [главный «Золотой мяч»], а точнее, выиграли… малый «Золотой мяч».

Ну а он был настроен совершенно на другое, он был пьяный, чего ты от него хочешь? А ты лезешь к нему в лицо с телефоном. Самое хреновое, что ты ещё хотел, чтобы я рядом с ним встал и сфотографировался! Представляешь, как он меня бы сейчас обогрел?» — сказал Аршавин в видео, опубликованном в соцсетях Fonbet.

Напомним, в понедельник, 26 октября, в Лондоне состоялась 70-я юбилейная церемония вручения «Золотого мяча». Главный трофей достался форварду сборной Англии и «Баварии» Гарри Кейну, а Ламин Ямаль стал обладателем награды имени Р