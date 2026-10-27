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Тренер «Баварии» Данкс: Компани в хорошем настроении и не торопит события

Тренер «Баварии» Данкс: Компани в хорошем настроении и не торопит события
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Тренер «Баварии» Аарон Данкс рассказал о состоянии здоровья главного тренера команды Венсана Компани, который попал в больницу после потери сознания на тренировке.

«Вчера я ненадолго навестил Венсана, и он в хорошем настроении. Кажется, с каждым днём ему становится лучше, и это очень позитивный знак.

Пока нет никаких серьёзных новостей ни по поводу диагноза, ни по срокам возвращения к работе. Он сохраняет спокойствие, восстанавливается и отдыхает, не торопя события. Здесь ничего не изменилось.

Мы хорошо пообщались, но не затрагивали конкретные футбольные вопросы и тактику. Он спросил, как всё прошло и как дела у игроков. В остальном это была просто дружеская беседа», – приводит слова Данкса Bayern & Germany в социальной сети Х.

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