Игрок «Краснодара» Кордоба: победа над «Динамо» придаст нам много уверенности

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился эмоциями от победы в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России над московским «Динамо» (2:1).

— Эта победа далась нам большими усилиями, встретили большое сопротивление. Конечно, мы довольны снова вернуться к победам. Думаю, что это нам даст много уверенности.

— Снова пропустили в конце. Как восприняли пропущенный мяч в концовке?

— Нужно фокусироваться больше на положительных моментах. Сегодня победили. Это было то, что нам необходимо. Команда проделала хорошую работу. Эпизод с пропущенным мячом посмотрим немного позже. Посмотрим, в чём ошиблись, чтобы скорректировать и не допустить этого снова, — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.