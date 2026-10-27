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Игрок «Краснодара» Кордоба: победа над «Динамо» придаст нам много уверенности

Игрок «Краснодара» Кордоба: победа над «Динамо» придаст нам много уверенности
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Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба поделился эмоциями от победы в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России над московским «Динамо» (2:1).

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
27 октября 2026, вторник. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 13'     2:0 Воробьёв – 43'     2:1 Тюкавин – 90+4'    

— Эта победа далась нам большими усилиями, встретили большое сопротивление. Конечно, мы довольны снова вернуться к победам. Думаю, что это нам даст много уверенности.

— Снова пропустили в конце. Как восприняли пропущенный мяч в концовке?
— Нужно фокусироваться больше на положительных моментах. Сегодня победили. Это было то, что нам необходимо. Команда проделала хорошую работу. Эпизод с пропущенным мячом посмотрим немного позже. Посмотрим, в чём ошиблись, чтобы скорректировать и не допустить этого снова, — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

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