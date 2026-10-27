Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался об игре в нападении вместе с Дмитрием Воробьёвым. Сегодня, 27 октября, чёрно-зелёные победили московское «Динамо» со счётом 2:1 в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Оба гола забил Воробьёв.

— Сегодня вы снова сыграли с Воробьёвым. Можно сказать, что ваша связка сыгрывается?

— Это всё вопрос адаптации. Мы сейчас все очень счастливы за него. Конечно, он стремился к этим забитым мячам. Думаю, что это прибавит ему уверенности и он ещё больше сможет помогать команде с этим настроем и уверенностью, — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

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