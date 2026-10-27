15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джон Кордоба высказался об игре в нападении вместе с Дмитрием Воробьёвым

Джон Кордоба высказался об игре в нападении вместе с Дмитрием Воробьёвым
Комментарии

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба высказался об игре в нападении вместе с Дмитрием Воробьёвым. Сегодня, 27 октября, чёрно-зелёные победили московское «Динамо» со счётом 2:1 в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Оба гола забил Воробьёв.

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
27 октября 2026, вторник. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 13'     2:0 Воробьёв – 43'     2:1 Тюкавин – 90+4'    

— Сегодня вы снова сыграли с Воробьёвым. Можно сказать, что ваша связка сыгрывается?
— Это всё вопрос адаптации. Мы сейчас все очень счастливы за него. Конечно, он стремился к этим забитым мячам. Думаю, что это прибавит ему уверенности и он ещё больше сможет помогать команде с этим настроем и уверенностью, — передаёт слова Кордобы корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

Материалы по теме
Игрок «Краснодара» Кордоба: победа над «Динамо» придаст нам много уверенности

Топ-5 фактов о российском футболе: