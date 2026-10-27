Отец Ямаля плюнул в лицо официантке и бросил стул в мужчину в аэропорту — El Español

Отец 19-летнего вингера каталонской «Барселоны» Ламина Ямаля Мунир Насрауи оказался в центре скандала, устроив драку и дебош в аэропорту каталонской столицы. Об этом сообщает испанское издание El Español.

По информации источника, инцидент произошёл в зоне кафетерия аэропорта Барселоны. Насрауи оставил свою куртку в неположенном месте, за что получил замечание со стороны сотрудницы заведения.

Замечание вызвало у мужчины приступ агрессии: между ними вспыхнула словесная перепалка, в разгар которой отец футболиста плюнул девушке прямо в лицо. За оскорблённую официантку попытался вступиться один из посетителей аэропорта, однако Насрауи набросился и на него, схватив стул и попытавшись швырнуть его в заступившегося мужчину.

Это уже второй скандал с участием отца Ямаля за последние дни.

Напомним, накануне ночью в Лондоне Насрауи устроил потасовку на улице возле театра «Лондон Палладиум», едва не разбив смартфон оператора российской делегации на глазах у экс-капитана сборной России Андрея Аршавина сразу после окончания гала-вечера вручения «Золотого мяча».