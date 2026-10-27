Магомед Оздоев высказался о завершении серии «Краснодара» без побед

Полузащитник Магомед Оздоев высказался о завершении серии без побед «Краснодара», которая составляла девять матчей во всех соревнованиях. Серия прервалась после победы чёрно-зелёных во встрече с московским «Динамо» со счётом 2:1 в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Оба гола «быков» забил нападающий Дмитрий Воробьёв.

— После серии без побед отлегло?

— Думаю, да. На позитивной ноте начать следующий цикл. Тем более что победа в матче с такой хорошей командой, как «Динамо», придаст позитивных эмоций. Нужно двигаться вперёд, — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

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