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Магомед Оздоев высказался о завершении серии «Краснодара» без побед

Магомед Оздоев высказался о завершении серии «Краснодара» без побед
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Полузащитник Магомед Оздоев высказался о завершении серии без побед «Краснодара», которая составляла девять матчей во всех соревнованиях. Серия прервалась после победы чёрно-зелёных во встрече с московским «Динамо» со счётом 2:1 в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Оба гола «быков» забил нападающий Дмитрий Воробьёв.

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
27 октября 2026, вторник. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 13'     2:0 Воробьёв – 43'     2:1 Тюкавин – 90+4'    

— После серии без побед отлегло?
— Думаю, да. На позитивной ноте начать следующий цикл. Тем более что победа в матче с такой хорошей командой, как «Динамо», придаст позитивных эмоций. Нужно двигаться вперёд, — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

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