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Полузащитник «Краснодара» Оздоев: всегда говорил, что Воробьёв — классный футболист

Полузащитник «Краснодара» Оздоев: всегда говорил, что Воробьёв — классный футболист
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Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев высказался об одноклубнике Дмитрии Воробьёве, оформившем дубль в матче с московским «Динамо» (2:1) в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Эти голы стали первыми для форварда за чёрно-зелёных.

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
27 октября 2026, вторник. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 13'     2:0 Воробьёв – 43'     2:1 Тюкавин – 90+4'    

«Я всегда говорил, что Воробьёв — это классный футболист. Просто всему своё время. Он не может прийти и сразу дать какие-то великолепные результаты. Если было бы так, то было бы здорово. Но он знает, как играть и что делать. Я тренируюсь с ним каждый день, знаю его качества. Думаю, что ему нужна игра низом. Он техничный, умный парень. И это он доказал на поле», — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

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