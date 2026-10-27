Полузащитник «Краснодара» Оздоев: всегда говорил, что Воробьёв — классный футболист

Полузащитник «Краснодара» Магомед Оздоев высказался об одноклубнике Дмитрии Воробьёве, оформившем дубль в матче с московским «Динамо» (2:1) в 5-м туре группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Эти голы стали первыми для форварда за чёрно-зелёных.

«Я всегда говорил, что Воробьёв — это классный футболист. Просто всему своё время. Он не может прийти и сразу дать какие-то великолепные результаты. Если было бы так, то было бы здорово. Но он знает, как играть и что делать. Я тренируюсь с ним каждый день, знаю его качества. Думаю, что ему нужна игра низом. Он техничный, умный парень. И это он доказал на поле», — передаёт слова Оздоева корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.