Вратарь «Динамо» Расулов объяснил поражение от «Краснодара» в Кубке России

Голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027.

«В первом тайме «Краснодар» был лучше. По моментам это было заметно. Во втором тайме мы владели мячом, наседали. Но какого-то последнего паса не хватало — в ноги доставить нашему игроку в штрафной, чтобы он подставил ногу и ударил. Мы старались, продвигали мяч вперёд, входили в штрафную. Было много подач, прострелов. Но, к сожалению, они не доходили до адресатов», — передаёт слова Расулова корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.