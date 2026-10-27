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Вратарь «Динамо» Расулов объяснил поражение от «Краснодара» в Кубке России

Вратарь «Динамо» Расулов объяснил поражение от «Краснодара» в Кубке России
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Голкипер московского «Динамо» Курбан Расулов прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2026/2027.

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
27 октября 2026, вторник. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 13'     2:0 Воробьёв – 43'     2:1 Тюкавин – 90+4'    

«В первом тайме «Краснодар» был лучше. По моментам это было заметно. Во втором тайме мы владели мячом, наседали. Но какого-то последнего паса не хватало — в ноги доставить нашему игроку в штрафной, чтобы он подставил ногу и ударил. Мы старались, продвигали мяч вперёд, входили в штрафную. Было много подач, прострелов. Но, к сожалению, они не доходили до адресатов», — передаёт слова Расулова корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

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