Воробьёв: когда не забил пенальти «Динамо», подумал, что это крайняя точка чёрной полосы

Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьёв после победы над московским «Динамо» (2:1) в Кубке России высказался о своём незабитом пенальти в этой встрече. Отметим, что после этого форвард оформил дубль.

— Что было в голове, когда не забил пенальти?

— Да ничего. Думал, это крайняя точка чёрной полосы. От этого оттолкнулся. Конечно, хотелось забить. Самое главное, что прервали серию, выиграли. Думаю, что дальше — больше.

— Как тебе играть с Кордобой в связке?

— Джон хорошо цепляется за мячи, открывается. Нужно больше вместе играть. А дальше уже пусть тренерский штаб решает. Если на будем на поле, то нам нужно взаимодействовать всем вместе, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.