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Воробьёв: когда не забил пенальти «Динамо», подумал, что это крайняя точка чёрной полосы

Воробьёв: когда не забил пенальти «Динамо», подумал, что это крайняя точка чёрной полосы
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Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьёв после победы над московским «Динамо» (2:1) в Кубке России высказался о своём незабитом пенальти в этой встрече. Отметим, что после этого форвард оформил дубль.

Fonbet Кубок России . Группа B. 5-й тур
27 октября 2026, вторник. 20:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 1
Динамо М
Москва
1:0 Воробьёв – 13'     2:0 Воробьёв – 43'     2:1 Тюкавин – 90+4'    

— Что было в голове, когда не забил пенальти?
— Да ничего. Думал, это крайняя точка чёрной полосы. От этого оттолкнулся. Конечно, хотелось забить. Самое главное, что прервали серию, выиграли. Думаю, что дальше — больше.

— Как тебе играть с Кордобой в связке?
— Джон хорошо цепляется за мячи, открывается. Нужно больше вместе играть. А дальше уже пусть тренерский штаб решает. Если на будем на поле, то нам нужно взаимодействовать всем вместе, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.

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