«Хватит это раздувать». Воробьёв — о слухах про отказ Глушенкова играть за сборную России

Нападающий «Краснодара» Дмитрий Воробьёв прокомментировал информацию, что форвард «Зенита» Максим Глушенков сам попросил главного тренера сборной России Валерия Карпина не вызывать его на предстоящий сбор национальной команды.
— Есть желание играть за сборную России? Может быть, тренерский штаб передумает и вызовет тебя.
— Это уже к тренерскому штабу. За сборную всегда хочется сыграть.
— Но есть мнение, что в сборную не стоит ездить. Речь о Глушенкове.
— Да ну, ребята, хватит это раздувать, — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Спартак Петросян.
В ноябрьскую международную паузу сборная России проведёт две товарищеские игры — с Узбекистаном и Венесуэлой. С узбекской командой подопечные Карпина сыграют на выезде, с венесуэльцами — дома.
Крупнейшая победа сборной России по футболу: